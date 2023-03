Dejan Lovren : "L’OL a besoin de retrouver de la rigueur"

Débarqué à l’OL durant l’hiver, Dejan Lovren a déjà imposé sa patte dans le groupe lyonnais. Leader, le défenseur croate veut ramener une mentalité de vainqueur à Lyon.

Il n’a fallu que quelques matchs pour comprendre que son recrutement avait été judicieux. Si, aux premiers abords, faire revenir Dejan Lovren avait entraîné une certaine retenue chez les suiveurs du club, le Croate a rapidement montré qu’il n’avait rien d’un Jérôme Boateng bis. Dix ans après son départ de l’OL, Lovren est revenu par la grande porte, auréolé d’une Ligue des champions et d’un statut de vice-champion du monde en 2018. En recherche de leaders et de solidité défensive, Laurent Blanc a fait d’une pierre deux coups. "Tolisso, Lacazette, Lopes parlent. Même Maxence (Caqueret), il est peut-être encore jeune, mais il parle dans le vestiaire, a souligné Dejan Lovren sur OLPlay mardi. Pareil pour Rayan (Cherki). Il n’a que 19 ans, mais il comprend qu’il a besoin de parler. J’aime bien voir ça. Mais je suis aussi à côté, je parle aussi (rires)."

"On doit tout donner même aux entraînements"

Aux côtés de Sinaly Diomandé puis de Castello Lukeba, Dejan Lovren a apporté son expérience, mais aussi sa sagesse afin que tout le monde garde les pieds sur terre. Le fougueux défenseur de 2013 a laissé place à un joueur plus réfléchi, bien que tout aussi dur sur l’homme. "Je suis un joueur comme Cris l’était pour moi lors de mon premier passage. Je pense que Cris est aujourd’hui content de dire qu’il a joué avec moi et je veux pouvoir dire dans le futur que j’ai évolué avec un de ces jeunes défenseurs."

Avec 5 clean-sheet depuis son retour, l’OL a retrouvé une assise défensive. S’il refuse de tirer la couverture sur lui, Lovren sait qu’il doit jouer les garde-fous auprès de la jeunesse lyonnaise afin de la pousser à donner plus. La rigueur, un point sur lequel le Croate estime qu’il y a encore des progrès à faire car "on joue comme on s’entraîne et il faut être au maximum même aux entraînements."