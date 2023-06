OL - Espoirs : Barcola a "toujours dû prouver ma valeur"

Appelé pour la première fois en Espoirs en mars dernier, Bradley Barcola a surfé sur sa bonne saison avec l’OL pour être à l’Euro. Le jeune attaquant savoure cette réussite actuelle.

C’est ce qui s’appelle une ascension express. Même lui ne s’attendait sûrement pas à connaitre pareille réussite dans cette seconde partie de saison. Cantonné au banc et à des bouts de matchs en première partie de saison, Bradley Barcola a profité du départ de Karl Toko-Ekambi et de Tetê durant l’hiver pour se faire une place au soleil. Lancé définitivement dans le grand bain, l’attaquant a saisi sa chance en plein vol et apporté un vent de fraîcheur dans l’attaque lyonnaise. Avec 10 passes et 7 buts en l’espace de cinq mois, Barcola s’est rendu indispensable dans le onze de Laurent Blanc.

Comme il l’avait confirmé à Olympique-et-Lyonnais, ce n’était pourtant pas gagné à l’arrivée du "Président" qui ne comptait clairement pas sur lui. "J’ai changé de dimension cette saison, car j’ai eu la chance d’avoir eu plus de temps de jeu. Ça n’a jamais été simple : j’ai toujours eu besoin de prouver ma valeur, d’en faire plus que les autres, mais ça ne me dérange pas, car je suis un bosseur, a déclaré Barcola mardi lors du rassemblement des Espoirs. Quand le nouveau coach est arrivé, il m’a envoyé en réserve. Cela n’a pas été facile mentalement, mais j’ai réussi à m’imposer par mon travail et grâce au soutien de mes proches. J’en suis très heureux."

"Apporter un plus à cette équipe des Espoirs"

Comme un poisson dans l’eau depuis six mois, Bradley Barcola en a également profité pour faire ses débuts avec la sélection des Espoirs. Passé par les équipes de France jeunes, l’ancien de l’AS Buers a découvert le groupe de Sylvain Ripoll au meilleur des moments. Une première sélection en mars dernier et une place dans la liste pour l’Euro qui débute dans une semaine en Roumanie et Géorgie. "J’espère apporter un plus à l’équipe.(…) Tout est allé très vite cette saison, il y a encore quelques mois, je ne m’attendais pas à être ici devant vous et à participer à l’Euro Espoirs cet été … J’espère continuer sur ma lancée et qu’on fasse de grandes choses avec la sélection. Il y a tellement de qualité dans ce groupe, nous en sommes capables."

Avec six joueurs formés à l’OL, les automatismes sont déjà présents à l’entraînement. De quoi permettre aux Espoirs de rêver d’un premier titre depuis 1988 ?