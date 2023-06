OL - Académie : la reprise des championnats U19 et U17 fixée

En attendant de reprendre le chemin de l’entraînement courant juillet, les équipes U19 et U17 de l’OL sont fixées sur la date de leur reprise. Les championnats nationaux reprendront le 27 août prochain.

Amaury Barlet sera-t-il toujours sur le banc des U17 à la rentrée ? Ce n’est pas la tendance puisqu’une promotion comme adjoint en U19 est dans les tuyaux pour l’éducateur lyonnais. Il viendrait seconder Jérémie Bréchet et laisserait donc son poste vacant chez les U17. Des annonces doivent bientôt intervenir ce mercredi au sein de l’organigramme de l’Académie, mais la FFF n’a pas attendu ces changements pour dévoiler les grandes dates de la saison prochaine dans les championnats nationaux.

Qui sera sur le banc des U17 ?

Éliminés en quarts de finale des play-offs, il y a quelques semaines, les U17 vont se retrouver délaissés de nombreux éléments. En plus de la génération 2006 portée par Bryan Meyo et Emerson Pedro Vanga, Enzo Molebé devrait lui aussi monter à l’étage du dessus. Le 27 août prochain, date de la reprise du championnat, Khalis Merah devrait donc être l’un des chefs de file des U17 lyonnais. Reste à savoir qui les coachera bien que la promotion de Nicolas Munda (U16) soit plus que jamais d'actualité. Le 27 août sonnera également comme la date de reprise du championnat des U19 de Jérémie Bréchet donc. Avec l’ambition de faire mieux que la dernière saison (5e et élimination en quarts de la Gambardella) sous les ordres d’Eric Hély.