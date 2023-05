Molebé (OL) de nouveau buteur avec les U16 français

Pour le deuxième match amical de l’équipe de France U16 contre l’Allemagne, les Bleuets se sont inclinés (2-4). Buteur lors du 1er match, Enzo Molebé a récidivé dimanche.

Clap de fin pour la saison 2022-2023 de l’équipe de France U16. Elle s’est terminée dimanche par une défaite en amical contre l’Allemagne (2-4). Après un nul lors de la première confrontation entre les deux nations il y a quelques jours (2-2), la Maanschaft a pris le meilleur sur les joueurs de José Alcocer à Dillingen. Si le score a tourné à l’avantage des Allemands, il y a quelque chose qui n’a pas changé entre les deux rencontres amicales. Celle de voir Enzo Molebé buteur. L’attaquant des U17 de l’OL n’en finit plus de trouver le chemin des filets en sélection.

Depuis dimanche, il en est à 9 buts sur ses 10 sélections avec les U16 français. Un bilan dans la lignée de ce qu’il peut faire au sein de l’Académie lyonnaise. Si son but avait permis de faire nul lors du premier match, il a été plus anecdotique dimanche. L’équipe de France était déjà menée 3-1 quand Molebé a trouvé la faille dans le temps additionnel. Les Bleuets n’ont même pas pu reprendre espoir puisque l’Allemagne a inscrit son 4e but dans la foulée.

Quoi qu’il en soit, Enzo Molebé marque de précieux points dans ces rassemblements et a maintenant pour mission de qualifier la sélection pour l’Euro 2024 de la catégorie. Les qualifications débuteront à la mi-novembre en Roumanie.