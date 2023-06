Avec six joueurs formés à l’OL, les Espoirs à la sauce lyonnaise

À partir du 20 juin, l’équipe de France Espoirs va disputer l’Euro en Roumanie et Géorgie. Fort d’un effectif talentueux, les Bleuets visent la victoire finale. Une manière de rendre hommage à Jean-Michel Aulas pour les six joueurs formés à l’OL.

Elle est désormais plus attendue que celle de Didier Deschamps. Les listes des Espoirs sont plus scrutées par les suiveurs de l’OL que celle des vice-champions du monde. Il faut dire que le déclassement lyonnais et la part de plus en plus grande faite aux jeunes de l’Académie dans le groupe professionnel donne des cartouches à Sylvain Ripoll. Le rassemblement de juin et la préparation pour l’Euro U21 n’ont pas dérogé à cette règle qui s’est installée depuis des mois dans l’antichambre des A. Celle de voir les joueurs formés à l’OL être en nombre.

Barcola le petit dernier de la liste

Pour le tournoi continental qui débute le 20 juin prochain, l’OL Académie sera en force chez les Espoirs. De Castello Lukeba à Bradley Barcola en passant par Amine Gouiri, ils sont six à avoir été formés à Meyzieu. Ils auraient même pu être sept si Malo Gusto n’avait pas raté sa seconde partie de saison. "C’est rare que dans un groupe, tout le monde rigole avec tout le monde. C’est l’idéal. Il n’y a pas de petits groupes. C’est ce qui fait notre force. On est quatre de Lyon plus Amine (Gouiri) et Pierre (Kalulu) qui ne jouent plus à Lyon, mais qui sont Lyonnais. C’est presque un tiers de l’équipe, a noté Maxence Caqueret sur RMC. Ça ne change rien pour le reste du groupe. On parle un peu plus ensemble parce qu’on se connait, mais le groupe vit bien."

Quand le "gang des Lyonnais" peut être décrié entre Rhône et Saône, Maxence Caqueret assure que la fierté départementale n’a aucune incidence sur le rendement au sein des Espoirs. À 23 ans, le probable capitaine français pour l’Euro a une avant-dernière cartouche afin de remporter un trophée avec les Bleuets. Une façon aussi pour les Lyonnais de la sélection "de rendre hommage à Jean-Michel Aulas et de montrer le travail qu’il a pu faire au club."