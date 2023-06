Moussa Dembélé lors d’OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En fin de contrat, Moussa Dembélé va officiellement partir de l’OL le 30 juin prochain. Dans les faits, l’attaquant est déjà loin, mais reste à lui trouver un point de chute. Everton et Galatasaray se montreraient insistants tandis que des clubs saoudiens restent en alerte.

Il a, lui aussi, eu droit à son message de départ sur les réseaux sociaux. Après quatre saisons passées entre Rhône et Saône, Moussa Dembélé a terminé son aventure à l’OL. Elle n’a pas eu la fin espérée avec une dernière saison à faire banquette et c’est finalement dans un relatif anonymat que l’attaquant a mis les voiles. Il reste sous contrat jusqu’au 30 juin comme le stipule le bail signé en 2019, mais son statut de joueur libre lui avait offert la possibilité de signer dans un autre club dès le 1er janvier 2023. À la différence d’Houssem Aouar qui a rejoint l’AS Roma, Moussa Dembélé n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied.

Dembélé n'a jamais caché ses ambitions

À seulement 26 ans, l’ancien international Espoir français possède encore un profil attractif malgré sa dernière saison à l’OL. Passé par la Premier League et l’Ecosse durant ses premières années professionnelles, il garde une certaine cote de l’autre côté de la Manche. Courtisan annoncé depuis de longs mois, Everton connait les conditions souhaitées par Dembélé pour rejoindre les Toffees ainsi que Galatasaray d’après le journaliste spécialisé mercato, Fabrizio Romano.

Si le club turc, champion cette saison, peut représenter un bon projet avec la Ligue des champions la saison prochaine, le club anglais a dû lutter pour sa survie. Seulement, la Premier League reste une vitrine non négligeable pour aller voir plus haut. En tout cas, les clubs saoudiens qui seraient en alerte sur le dossier Dembélé ne devraient pas avoir les faveurs d’un attaquant qui nourrit de grandes ambitions.