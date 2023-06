Eliminé en quart de finale cette saison, l’OL a une revanche à prendre en Coupe Gambardella. Avec Jérémie Bréchet comme coach, les U19 lyonnais feront leur entrée le 10 décembre prochain pour le 1er tour fédéral.

Plus que le parcours chaotique en championnat, l’élimination en quarts de finale de la Coupe Gambardella reste encore et toujours en travers de la gorge d’Eric Hély. L’entraîneur ne sera plus à la tête des U19 de l’OL la saison prochaine, mais à l’heure de faire le bilan pour Olympique-et-Lyonnais.com, le formateur avait érigé cette élimination comme le pire souvenir de son aventure lyonnaise. Tenant du titre, le club lyonnais avait sombré et failli (1-1, 4 tab 3) contre Pau, évoluant pourtant au niveau régional.

Une sortie de route qui avait forcément fait tâche pour un groupe distancé depuis un moment en championnat. Cet effectif va forcément évoluer à la rentrée avec la génération 2005 amenée à monter en réserve tandis que les surclassés de la saison dernière seront rejoints par les derniers 2006 et quelques 2007 (Molebe). Tous seront chapeautés par Jérémie Bréchet qui devrait logiquement prendre la suite d’Eric Hély.

Avec le double champion de France (2002, 2003), les U19 vont chercher à montrer un tout autre visage que ce soit en championnat ou en Coupe Gambardella. Comme chaque saison, les jeunes Lyonnais vont faire leur entrée en lice à compter du 1er tour fédéral. Ce rendez-vous a été fixé au dimanche 10 décembre 2023 par la Fédération Française de Football. Pour connaitre l’adversaire de l’OL, il faudra bien évidemment patienter avec un tirage au sort qui se déroulera la dernière semaine de novembre après les finales régionales du 19 novembre.