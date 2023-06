Aulas : "Benzema (ex-OL), un sentiment de fierté"

Après l'annonce du transfert de Karim Benzema à Al-Ittihad, Jean-Michel Aulas a retracé la carrière du Ballon d'Or 2022.

Formé à l'OL, Karim Benzema a entretenu, tout au long de sa carrière, une relation forte avec Jean-Michel Aulas. À l'annonce du départ de l'attaquant du Real Madrid pour l'Al-Ittihad, son ancien président s'est exprimé sur la carrière de son joyau. Il se souvient notamment de son transfert chez les Merengues et de la volonté du président madrilène de faire venir KB9. "Florentino Perez m'appelle et me dit qu'il est à Bron et qu'il veut absolument rencontrer Benzema et sa famille à Bron", a raconté Jean-Michel Aulas à Téléfoot.

Benzema et l'OL, une histoire d'amour qui dure

Lors de son retour à Gerland en 2011, pour les 8es de finale de Ligue des Champions, Karim Benzema inscrit le 100e but de sa carrière devant le Virage Nord qu'il avait tant fait exulter quelques années auparavant. "Il y avait de la fierté. Pas du plaisir quand même, je ne suis pas maso, plaisante JMA. Mais il y avait un sentiment de fierté". Élu Ballon d'Or en octobre dernier, le Brondillant est revenu fêter son sacre au Parc OL, comme un symbole pour son ancien président. "C'est là où l'on voit que c'est un grand footballeur et un grand homme. Il est bienveillant. Quoi de plus explicite que de revenir aux sources et présenter son Ballon d'Or à tout ce public qui l'adule ? C'est quelque chose de merveilleux."

Même loin de Lyon, Jean-Michel Aulas semble toujours ému au moment d'évoquer les exploits de son prodige. "C'est le meilleur joueur du monde", conclut-il, à peine chauvin.