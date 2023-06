Après les propos de Gérard Collomb sur la rencontre entre l'OL et Montpellier (1-1), Sidney Govou a décidé de répondre à la polémique.

La polémique n'a pas tardé à arriver. Les déclarations de Gérard Collomb dans le magazine Lyon Décideurs ont fait grand bruit ce mercredi. L'ancien maire de Lyon, dans un portrait de Jean-Michel Aulas, avait livré une anecdote sur le président d'honneur de l'OL. Selon lui, Jean-Michel Aulas n'aurait pas vu d'un bon œil que son équipe tente de marquer face à celle de son homologue, Louis Nicollin, lors du match Montpellier-OL en 2003. Dans les dix dernières minutes, Juninho tapait la barre transversale montpelliéraine alors que le score était de 1-1 et qu'un nul permettait aux deux équipes de remplir leur objectif. "En tribunes, Jean-Michel était fou de rage, a déclaré l'ancien ministre de l'Intérieur dans les colonnes de Lyon Décideurs. Il a tout de suite voulu le faire sortir du terrain. Trois minutes plus tard, Juninho était sur le banc".

Un international français remonté

Les propos de Gérard Collomb n'ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Interrogé par So Foot, Sidney Govou s'est montré très remonté face à ces accusations. "À 1-1, évidemment que ça arrangeait les deux équipes, donc on n'avait pas forcément besoin de jouer, se souvient l'ancien international français. Mais ça ne s’appelle pas "match truqué", il faut arrêter de raconter n’importe quoi." Des pratiques tout à fait normales, dans ce contexte, pour le septuple champion de France. "Il suffit de regarder tous les matchs de fin de championnat, et il y a des matchs où le résultat arrange les deux équipes, donc il ne se passe rien, car personne n’a envie de s’exposer. Nous, si on perdait, nous n’étions pas champions, si Montpellier perdait, ils descendaient." Une sortie qui n'a donc pas du tout plu à Sidney Govou, très en colère contre Gérard Collomb. "Ce monsieur est malade, il est stupide".