Pour la première fois de son histoire, le Goal FC a validé sa présence au troisième échelon du football français. N’étant pas club partenaire de l’OL, le club rhodanien peut-il se rapprocher de son voisin en vue de la saison à venir et de potentiels prêts de joueurs ?

Les objectifs n’étaient clairement pas les mêmes au début de la saison mais la saison prochaine, ce sera le grand écart entre le Goal FC et l’OL. Quand le club de l’ouest lyonnais a validé son ticket pour le National, la réserve lyonnaise a pris l’eau et va redescendre en National 3. Une rétrogradation qui n’était jamais arrivée sous l’ère Jean-Michel Aulas. De première, il en est également question quand il s’agit de parler de la montée du Goal FC. Pour la première fois de son histoire, le club évoluera au troisième échelon du football français.

Avec six descentes encore la saison prochaine, la tache s’annonce compliquée pour Nicolas Puydebois et l’effectif. Il va falloir recruter comme l’a confié Jocelyn Fontanel lundi dans "Tant qu’il y aura des Gones". Le Goal FC peut-il aller piocher du côté de l’OL ? Malgré la proximité les deux clubs n’ont actuellement pas de partenariat même si "on a discuté avec l’OL la saison dernière mais on n’avait pas enchaîné derrière."

Prêts réussis pour Sanchez à Villefranche

La montée en National peut-elle redistribuer les cartes ? Le président du Goal FC n’a pas voulu s’attarder sur la question mais assure "que d’être en National 1 peut nous permettre de nous faire prêter des joueurs. Quand tu montes d’un cran, la qualité de tes interlocuteurs évoluent aussi et on a eu des appels de clubs pros pour nous prêter des joueurs."

Avec une réserve en National 3, l’OL pourrait bien voir d’un bon oeil se rapprochement. Lors de l’exercice 2021-2022, Florent Sanchez avait profité de son prêt à Villefranche pour se mettre en évidence. Cette saison, Yahya Soumaré a été à son avantage avec le FBBP01 malgré la descente. Deux exemples de partenariat qui servent aux uns comme aux autres.