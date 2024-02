L’OL Futsal retrouve Saint-Priest en championnat (18h)

Deux semaines après avoir affronté Saint-Priest en Coupe LAuRa, l’OL Futsal retrouve le club san-priot en championnat. Leader toujours invaincu, le club lyonnais veut éviter la mauvaise surprise au risque de voir l’ALF recoller en cas de victoire contre la lanterne rouge.

Ils ne se quittent décidément plus. Il y a deux semaines, l’OL Futsal et l’AS Saint-Priest se faisaient face lors du 1er tour de la Coupe LAuRa et le duel rhodanien avait tourné à l’avantage du club lyonnais. Avec deux victoires en deux confrontations cette saison, l’OL espère bien faire la passe de trois ce samedi (18h) au gymnase Charlie Chaplin de Décines. Leader incontesté en Régional 1, l’OL Futsal reste malgré tout sous la menace de l’ALF Futsal. Le club de Sainte-Foy-lès-Lyon a certes un match de plus, mais ne pointe qu’à trois longueurs.

En fonction de la décision de la Ligue concernant le match arrêté des joueurs de David Touré contre le GOAL FC, cet écart pourrait donc passer de provisoire à définitif. L’heure n’est donc pas à flancher contre le voisin de Saint-Priest, cinquième, mais déjà bien loin (14 points) de son adversaire du jour. Objectif victoire donc pour l’OL Futsal et une invincibilité à préserver, aussi bien contre l’ASSP qu’en championnat.