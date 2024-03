Laurent Courtois "rêve d’entraîner un jour l’OL"

Ancien de la formation lyonnaise et coach de l’Académie, Laurent Courtois s’est exilé aux États-Unis. En poste à Montréal depuis le début de la saison, il n’oublie pas son club de cœur.

Après Rémi Garde en 2018, le Montréal CF (anciennement Impact Montréal) a de nouveau décidé de confier les clés du camion à un ancien de la maison OL. S’étant forgé une solide réputation aux États-Unis avec la réserve du Colombus Crew, Laurent Courtois a convaincu les dirigeants québécois de lui offrir sa première expérience comme entraîneur principal dans l’élite cette saison.

À 45 ans, l’ancien milieu savoure cette promotion, sept ans après son arrivée sur le sol américain. "Je pensais à entraîner dans l’élite depuis quelque temps déjà, sans être trop pressé, a avoué le coach français dans L’Équipe. J'ai quitté Lyon pour devenir entraîneur adjoint puis basculer à la tête d'équipes de jeunes. Je savais qu'en travaillant, une opportunité allait finir par se présenter."

"Fan du travail réalisé par Sage et son staff"

Formé du côté de l’OL sans jamais avoir sa chance en professionnels, Laurent Courtois avait fait son retour dans le club lyonnais à l’issue de sa carrière sportive terminée en MLS en 2014. Ayant rapidement basculé dans le coaching, Courtois avait passé trois saisons au sein de l’OL Académie en qualité de coach des U15 féminines dans un premier temps avant de prendre le regroupement U16-U17 chez les garçons jusqu’en 2017.

Reparti aux États-Unis et désormais au Canada, l’entraîneur n’en oublie pas pour autant son club formateur et club de cœur. Avec un petit rêve en tête. "Mon rêve, ce serait d'entraîner l'OL un jour. C'est mon club. Je suis hyper fan du travail réalisé par Pierre Sage et son staff, dont Jérémie Bréchet. Je suis content que des gens aussi doués aient pu relancer un peu le club. Lyon reste dans un coin de ma tête, même si je veux avant tout m'installer dans la durée à Montréal." Avec l’espoir de connaitre un tout autre succès que Rémi Garde.