Horan (OL) et les États-Unis visent le titre en Gold Cup

Lindsey Horan après la qualification des Etats-Unis contre le Canada (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En attendant son retour à l’OL, Lindsey Horan dispute la finale de la Gold Cup. Dans la nuit de dimanche à lundi (1h15 du matin), les États-Unis affrontent le Brésil.

Depuis San Diego, elle avait vécu la désillusion lyonnaise… Toujours engagée dans la Gold Cup, Lindsey Horan a forcément fait défaut à l’OL samedi soir en demi-finale de la Coupe de France féminine (0-0, 4 tab 5). Elle n’aurait pas réglé tous les problèmes lyonnais, mais elle n’aurait pas fait plus de mal non plus, étant capable de débloquer une situation sur une inspiration. L’OL a dû faire sans sa métronome américaine qui, elle, jouera bien une finale ce week-end. Après avoir pris le meilleur sur le Canada de Vanessa Gilles en demies jeudi, les États-Unis n’ont plus que 90 minutes à jouer pour décrocher la première édition de la Gold Cup.

Absente contre Fleury vendredi ?

Il faudra pour cela se défaire du Brésil dans la nuit de ce dimanche à lundi (1h15). Capitaine de la sélection américaine, Horan pourrait ajouter une ligne de plus à son palmarès déjà conséquent. Auteure de deux buts dans la compétition et de son tir au but contre le Canada, l’Américaine n’est plus qu’à 90 minutes de pouvoir soulever son premier trophée en qualité de capitaine. Avant de retrouver l’OL où les têtes seront forcément lourdes avant de recevoir une nouvelle fois Fleury vendredi (21h). Un match que devrait selon toute vraisemblance manquer Lindsey Horan, attendue en milieu de semaine à Lyon.