Pour la deuxième fois depuis 2012, l’OL ne sera pas au rendez-vous de la finale de la Coupe de France. Incapable de trouver l’ouverture, la formation lyonnaise a été punie par son inefficacité.

Ce devait être la première marche pour lancer l’objectif du triplé. Samedi soir, l’OL avait la possibilité de se qualifier pour la finale de la Coupe de France pour la 15e fois de son histoire. Finalement, pour la seconde fois depuis 2012, la formation lyonnaise ne sera pas au rendez-vous de ce match pour le titre. Gênées par l’agressivité de Fleury et son bloc bas, les Fenottes ont déjoué pour s’incliner lors de la séance des tirs au but (0-0, 4 tab 5).

Une vraie désillusion pour attaquer cette dernière ligne droite de la saison, celle des matchs couperets. "C’est compliqué, on est l’OL, on voulait tout gagner. Ça n’a pas été possible ce (samedi) soir, mais c’est difficile de trouver les mots pour décrire cette déception, a déclaré Damaris Egurrola au micro de beIN Sports. Mais on est l’OL et on doit gagner les autres."

"C'est une agression claire sur Hegerberg"

Avant de penser à gagner le championnat et la Ligue des champions, les joueuses de l’OL vont devoir se remettre les têtes à l’endroit. Fleury est de retour à Décines vendredi prochain pour un match de D1 féminine cette fois-ci et il faudra trouver la parade technique et psychologique pour ne pas retomber dans le piège. "On a manqué d’efficacité. On a fait un bon match mais ce n’est pas suffisant. On s’attendait à un bloc bas de leur part, on a bien démarré le match mais on n’a pas réussi à marquer."

Sans Ada Hegerberg, les Lyonnaises ont manqué de poids offensivement et la Norvégienne a très peu de chance d’être de la partie vendredi après sa blessure qui a fait débat dans les rangs rhodaniens. "C’est parfois compliqué avec l’arbitrage parce que c’était une agression claire sur le tibia d’Ada. Ce n’est pas le jeu, ce n’est pas du respect mais c’est encore contre nous."