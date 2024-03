Lorient a eu "un sentiment d’impuissance" face à l’OL

Dans une série positive au même titre que l’OL, Lorient a été battu à plates coutures samedi par les Lyonnais. Après la rencontre, Régis Le Bris a avoué une certaine impuissance.

Ils ont connu un parcours à peu près similaire, ils partagent une philosophie commune et se connaissent depuis quelque temps déjà. Samedi, les retrouvailles entre Régis Le Bris et Pierre Sage étaient forcément chaleureuses avant le coup d’envoi. Cependant, les deux entraîneurs n’oubliaient pas que ce Lorient - OL était important dans la course au maintien et que trois points feraient un bien fou. Dans ce duel, l’entraîneur lyonnais a pris le dessus sur son homologue lorientais.

Que ce soit au tableau d’affichage (0-2) que dans le rapport de force sur le terrain. En bloquant bien le jeu intérieur des Merlus, l’OL a contrecarré les plans bretons. "On a eu un sentiment d’impuissance à bousculer cette équipe, a reconnu Le Bris après la défaite. Ils ont pressé haut et on a longtemps tâtonné pour réussir à les transpercer. L’OL a déroulé son plan de jeu tranquillement, c’est l’impression qu’on a eue depuis le bord du terrain."

"Apprendre et réagir"

Mohamed Bamba muselé par Jake O’Brien et Duje Caleta-Car, Lorient n’a rien eu à se mettre sous la dent pendant 90 minutes. Régis Le Bris a bien essayé d’apporter du sang neuf et du poids offensivement avec un triple changement à un quart d’heure de la fin, "l’expérience a été douloureuse". Battu pour la deuxième fois de suite à domicile, Lorient doit maintenant "apprendre et réagir" rapidement. Comme a pu le faire l’OL après la défaite contre Lens dimanche dernier.