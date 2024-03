OL : la réserve avec El Arouch face à Feurs

Absent la semaine passée face à Chassieu-Décines, Mohamed El Arouch revient dans le groupe pour affronter Feurs ce samedi à 18 heures.

Mohamed El Arouch avait fait son retour à la compétition avec la réserve de l'OL le 25 février lors de la défaite à Saint-Etienne (4-2). Mais ensuite, le milieu de terrain n'était pas dans le groupe lors du succès de la semaine dernière face à Chassieu-Décines (2-1). Blessé au psoas, il a manqué de longues semaines avec l'effectif Pro 2.

2e match en 2024 pour El Arouch

Ce samedi à 18 heures, il pourrait jouer sa deuxième rencontre en 2024, puisqu'il a été convoqué pour le déplacement à Feurs, comme l'indique Borgia_OL, toujours au fait de l'actualité de l'académie de l'Olympique lyonnais. Il retrouvera ses coéquipiers comme Jérémy Mounsesse, Chaïm El Djebali, Sekou Lega ou encore Djibrail Dib. En revanche, Saël Kumbedi, non appelé avec les professionnels pour aller à Toulouse vendredi (2-3), n'est pas non plus sur la feuille de match.

Pour rappel, les Rhodaniens peuvent prendre leurs distances avec leur adversaire du jour en cas de succès dans la Loire. Ils prendraient encore un peu plus d'avance sur la zone rouge.

Groupe de la réserve de l'OL contre Feurs : Diarra, Pereira - Barisic, Djime, Mounsesse, Chaïb, Degorce - Coponat, Kanté, El Arouch, El Djebali, Garnier - Fall, Lega, Bossiwa et Dib