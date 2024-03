Mardi (21h), Benfica et l’OL vont s’affronter pour la 3e fois de leur histoire. Pour ce quart de finale aller, Ewa Augustyn sera l’arbitre à l’Estadio da Luz.

Après deux manita à l’automne 2021, l’OL va-t-il faire la passe de trois ? Pour la troisième fois de l’histoire, le club lyonnais va affronter le Benfica Lisbonne. Après deux victoires faciles (0-5, 5-0) en phase de groupes en 2021-2022, la marche sera bien plus importante mardi (21h) avec le premier acte des quarts de finale de cette Ligue des champions 2023-2024. Après l’élimination en Coupe de France contre le FC Fleury il y a plus d'une semaine, la Ligue des champions revêt encore un peu plus une importance capitale pour les joueuses de Sonia Bompastor.

Troisième confrontation entre les deux formations

Si elles sont logiquement favorites contre Benfica, elles ne veulent pas tomber dans le piège de la suffisance contre une formation portugaise qui n’a rien à perdre. Pour ce premier rendez-vous à l’Estadio da Luz, le sifflet a été confié à une arbitre polonaise, Ewa Augustyn. Cette dernière sera assistée par deux compatriotes, Paulina Baranowska et Julia Bukarowicz. Toutefois, le quatuor ne sera pas à 100% polonais puisque la quatrième arbitre sera finlandaise avec Lina Lehtovaara.