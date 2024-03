Ce lundi, "Tant qu’il y aura des Gones" accueille Yves Chauveau sur son plateau. Avec la présence du gardien aux 490 apparitions avec l’OL, un thème sur les gardiens ainsi que sur son parcours seront au programme. L’occasion pour vous de lui poser des questions en amont.

C’est une légende de l’OL qui va prendre place aux côtés de Razik Brikh et Nicolas Puydebois ce lundi à partir de 19h. Pour ce nouveau numéro de "Tant qu’il y aura des Gones", l’équipe de TKYDG accueille Yves Chauveau. Un nom qui ne veut pas forcément dire grand-chose à la nouvelle génération de supporters. Et pourtant… Avec 490 matchs joués sous le maillot de l’OL, le gardien est l’un des joueurs les plus capés de l’histoire du club lyonnais. Vainqueur de la Coupe de France en 1973, il a marqué l’OL et c’est forcément un honneur de recevoir un tel nom dans "Tant qu’il y aura des Gones".

Concurrence Lopes - Perri, anecdotes...

La présence du quatrième joueur le plus fidèle du club ce lundi pousse forcément à consacrer un thème sur les gardiens avec notre consultant Nicolas Puydebois, toujours fidèle au poste. Ce sera l’occasion de parler de la concurrence entre Anthony Lopes et Lucas Perri ainsi que d’anecdotes croustillantes d’Yves Chauveau sur son aventure à l’OL.

Dans le cadre de l’émission, vous pouvez donc poser des questions en amont à l’ancien gardien dans la rubrique commentaires située en dessous de cet article. Elles lui seront ensuite transmises pendant le direct à partir de 19h.

Pour rappel, cette émission sera diffusée en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.