OL : entraînement ouvert au public ce mardi (17h30)

Pour fêter la qualification européenne et préparer au mieux la finale de la Coupe de France, les joueurs de l’OL invitent leurs supporters à venir assister à la reprise de l’entraînement ce mardi à 17h30.

Ils étaient environ 700 lundi en fin de matinée pour encourager les joueuses de l’OL, trois jours après leur sacre en championnat et cinq avant la finale de la Ligue des champions. Ils devraient être bien plus nombreux ce mardi en fin d’après-midi du côté du centre d’entraînement de Décines. À 17h30, Pierre Sage et ses joueurs ont donné rendez-vous à leurs supporters pour une séance ouverte au public, l’une des rares dans cette saison totalement imprévisible. Mais désormais, plus d’excuses, de crises sportives ou institutionnelles, plus de maintien à obtenir. L’OL a fait le travail sur le terrain en accrochant la 6e place de la Ligue 1 et une qualification directe pour la Ligue Europa.

Du soutien avant la finale de la Coupe de France

Cela valait bien un entraînement ouvert au public ce mardi à 17h30 afin de "laisser le temps aux jeunes écoliers des environs de pouvoir rejoindre Décines", dixit Pierre Sage. L’ambiance risque d’être à la fête dans la tribune du terrain Gérard Houllier même si le sérieux sera forcément de mise également. La communion ne doit pas faire oublier qu’il y a une préparation de finale de Coupe de France et gageons que les supporters ne vont pas manquer de donner aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette toutes les ondes positives nécessaires pour pouvoir décrocher le premier titre de l’OL depuis 2012. L’entraînement public sera à suivre en direct sur Olympique-et-Lyonnais via la chaîne YouTube du club.