OL : avant la finale de la Coupe de France, le PSG a reposé ses cadres

Contrairement à l’OL qui a aligné une équipe-type contre Strasbourg dimanche, le PSG a fait tourner à Metz (0-2). Pas de Mbappé, Dembélé ni Marquinhos, préservés avant la finale de la Coupe de France.

Le PSG n’a plus rien à jouer en cette fin de saison de Ligue 1, et cela se voit. Depuis l’acquisition du titre de champion, Luis Enrique pratique de larges remaniements, assurant vouloir emmener avec lui un groupe de joueurs ayant envie et besoin de se montrer. De jeunes éléments aussi, quand les cadres eux sont ménagés en vue de la finale de la Coupe de France.

Dimanche, pour l’ultime déplacement de la saison à Metz, l’entraîneur parisien avait choisi de laisser au repos des garçons comme Vitinha, Gianluigi Donnarumma, mais aussi Marquinhos, Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé et surtout, Kylian Mbappé. En plus des blessés Lucas Hernández, Sergio Rico, Presnel Kimpembe, les six garçons cités plus haut n’ont pas été en Moselle et ont bénéficié de jours de vacances.

Reprise de l'entraînement mardi pour les deux équipes

Ils reprendront l’entraînement mardi, cinq jours avant la confrontation face à l’Olympique lyonnais qui se déroulera le 25 mai à Villeneuve-d'Ascq. Ces multiples changements n’ont pas empêché le club de Paris de l’emporter 2 à 0 contre les Grenats, sans trop forcer, pour finir sur une bonne note cet exercice 2023-2024 en L1.

Du côté de l’OL, il n’était pas possible d’aligner une formation remaniée puisque l’Europe était au bout. La mission a été accomplie pour Alexandre Lacazette et ses coéquipiers qui ont fini 6es après leur victoire 2 à 1 face à Strasbourg. Ils disputeront la Ligue Europa en 2024-2025 au terme d’une remontée folle, une pression en moins sur leurs épaules avant le choc de samedi. C’est en misant sur cette excellente dynamique que les Rhodaniens espèrent faire chuter l’ogre francilien au stade Pierre-Mauroy pour glaner un premier titre depuis 12 ans.