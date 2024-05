Alexandre Lacazette avec les Bad Gones lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Vainqueur de Strasbourg dimanche, l’OL a pu compter sur le soutien du public pour inverser une nouvelle fois la tendance. Avec 57 027 spectateurs, le Parc OL a signé sa 10e affluence historique en Ligue 1.

Cette remontada est aussi la leur. Au terme d’une saison rocambolesque, les joueurs de l’OL n’ont pas manqué de saluer l’apport du peuple lyonnais. De Pierre Sage à Alexandre Lacazette en passant par Maxence Caqueret, tous ont eu un mot pour les supporters lyonnais et leur soutien sans faille tout au long de la saison. En bon capitaine, Lacazette a souligné "leur part de responsabilité dans ce succès parce que notre début de saison est catastrophique. On comprenait leurs réactions, même si on voulait qu’ils nous soutiennent. C’est ce qu’ils ont fait toute la saison, même avec des déceptions."

Quand le Parc OL s’était embrasé pour moins que ça ces dernières semaines sur fond de bisbilles avec certains joueurs, la situation catastrophique du club a finalement été gérée de manière positive plutôt que négative. La seconde partie de saison n’est finalement que la récompense pour tout ce peuple, qui a fini par y croire de plus en plus pour atteindre enfin cette 6e place de Ligue 1.

23e affluence historique à Décines

Dimanche, les hommes de Pierre Sage ont encore pu compter sur le soutien de tout un stade. Malmenés par Strasbourg, les Lyonnais ont continué à appuyer sur l’accélérateur jusqu’au bout de la rencontre pour arracher cette victoire décisive. La communion a forcément été à la hauteur de toutes les émotions vécues depuis 34 journées. Ce dimanche 19 mai fera date dans l’histoire lyonnaise et les 57 027 présents au Parc OL s’en souviendront longtemps.

À guichets fermés, la rencontre contre Strasbourg a directement intégré le top 10 des meilleures affluences du stade concernant un match de Ligue 1, comme révélé par le compte X StadeOLHD. Le record est toujours détenu par la venue du PSG en septembre 2022 (58 230) mais les émotions n’ont certainement pas été les mêmes que celles de dimanche.