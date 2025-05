Alexandre Lacazette à l’OL... le buteur parmi les buteurs

Alexandre Lacazette célèbre son 200e but avec l’OL. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Barre des 200 buts franchie, entrée dans le top 10 des joueurs lyonnais les plus capés, meilleur buteur au Parc OL… En 10 ans, Alexandre Lacazette aura construit une renommée d’envergure dans son club de cœur, basée sur les records qu’il a accumulés.

Face à Angers, ce samedi, les 56 000 supporters présents au Parc OL n’étaient pas seulement venus pour l’enjeu sportif qui planait autour de cette dernière journée de Ligue 1. Un homme concentrait toute l’attention et faisait ses adieux au peuple qu’il a représenté pendant dix ans à travers la France et l’Europe. Alexandre Lacazette a disputé ses dernières minutes sous le maillot de l’OL face à la formation d’Alexandre Dujeux.

Auteur d’un doublé envoyant potentiellement son équipe en Ligue Europa, le capitaine lyonnais a placé la cerise sur le gâteau. 200 et 201 buts qui lui ont permis de faire presque aussi bien que Fleury Di Nallo (222) sur l’ensemble de son parcours.

Une fidélité record

Une place de 2ᵉ meilleur buteur de l’histoire du club qui a permis au "Général" de rentrer un peu plus dans le cœur des supporters. Légende ou non, il aura surtout fait du Parc OL son jardin. En effet, l’ancien attaquant d’Arsenal est aussi devenu le meilleur buteur dans l’enceinte décinoise avec 75 réalisations. Du fameux quatrième but face à l’AS Rome en mars 2017 jusqu’à son penalty transformé face à Angers samedi, les deux célébrations ont montré que le numéro 10 lyonnais avait bouclé la boucle.

Entre ces deux moments marquants, qui resteront dans les têtes, plus de huit années se sont écoulées. Et pourtant, toujours le même attachement pour son club de cœur. Symbole de cette fidélité, une première place pour Lacazette au classement des meilleurs buteurs avec un seul club dans l’histoire de la Ligue 1 (161).

Une saison 2024-2025 plus décevante, mais toujours meilleur buteur de l’OL

Mais le meilleur réalisateur du club en coupe d’Europe (19) a peut-être fait la saison de trop à l’OL. Samedi, Angers a certainement été l’arbre qui cachait la forêt. Et en première période, le manque d’efficacité d’Alexandre Lacazette reflétait ses difficultés sur la saison. Pourtant, où est la relève ? Georges Mikautadze a montré de belles choses, parfois en passant devant son capitaine dans la hiérarchie.

Pour autant, c’est bel et bien ce dernier qui a conclu l’exercice 2024-2025 à la tête du classement des buteurs du club. 19 réalisations, tandis que le Géorgien en a planté 17. En Ligue 1 cette saison, l’ancien international français a aussi prouvé qu’il faisait encore partie des meilleurs attaquants, terminant dans le top 5 des plus grands buteurs (15) derrière Ousmane Dembélé (21) ou encore Mason Greenwood (19). Une fin de parcours qui se conclut donc sur une note plutôt positive individuellement, même si Alexandre Lacazette aurait sans doute rêvé d’un titre ou d’un retour en Ligue des champions pour finir en beauté.