Lepaul souligne l'importance de l'OL Académie dans son parcours

Passé par l'OL Académie pendant quatre saisons, Esteban Lepaul fait les beaux jours d'Angers. L'attaquant assure avoir reçu un bagage complet à Meyzieu pour pouvoir performer au haut niveau.

Il est l'un des exemples que tout n'est pas terminé dans une carrière de footballeur, même après s'être vu montrer la porte de la sortie. Passé par le centre de formation de l'OL entre 2015 et 2020, Esteban Lepaul a fait preuve de résilience pour toucher du doigt la Ligue 1. Après des expériences à Épinal et Orléans, il a rejoint Angers en janvier 2024 et a livré une saison d'un très bon calibre avec le SCO.

S'il n'a pas réussi à marquer contre l'OL samedi dernier (2-0), l'attaquant n'a qu'une très bonne image de son ancien club. "On te donne cette identité qui est vraiment basée sur un héritage. Dans les catégories de jeunes, tu es obligé de gagner, de performer parce que tu as un statut à tenir, a-t-il déclaré dans l'émission Hors Jeu. Je ne serais pas le joueur que je suis aujourd'hui sans être passé par l'OL."

"On travaillait des choses simples"

Membre de la génération Georges Mikautadze, Esteban Lepaul n'est pas un enfant de Lyon, mais a appris à vivre avec cette identité. Si la formation est aujourd'hui sur le déclin, le numéro 19 angevin assure que l'OL Académie reste un parfait lieu d'apprentissage pour réussir à l'OL ou ailleurs. "C'est un club qui développe toutes les facultés dont un joueur a besoin, surtout au niveau technique. On a de longues séances, mais sur les bases tout simplement. Du contrôle - passe, des choses très simples, mais au final, quand tu répètes tout ça plusieurs fois par semaine pendant cinq ans, tu sors complet et prêt pour le haut niveau." Le nombre de joueurs évoluant en équipe première baisse, mais il reste toujours des purs produits de Meyzieu qui arrivent à se faire une place au soleil ailleurs, comme Mamadou Sarr dernièrement à Strasbourg.