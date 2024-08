Rennes - OL : fini de rigoler

Ce dimanche, l'OL repart pour une nouvelle saison de Ligue 1. Après une fin de saison en trombe l'an passé, il veut maintenir ce cap en commençant par un bon résultat à Rennes.

Dans une saison, il s'agit toujours d'un moment particulier. Rennes et l'OL clôtureront ce dimanche à partir de 20h45 la première journée de Ligue 1. Un week-end à la saveur différente pour les amoureux du football français, durant lequel il s'est déjà passé beaucoup de choses. Si le feuilleton des droits TV devrait nous occuper un long moment, les supporters lyonnais feront connaissance avec le nouveau diffuseur DAZN ce 18 août, en même temps qu'ils suivront avec attention les premiers pas de leur équipe dans ce championnat version 2024-2025.

Car c'est aussi ça le charme de l'été, attendre patiemment que les matchs amicaux se terminent pour laisser la place à la vraie compétition. Pierre Sage et ses hommes n'ont pas chômé depuis juillet, préparant les mois à venir avec sérieux, mais aussi quelques moments de détente réservés à la vie de groupe. Mais désormais, ils s'apprêtent à plonger dans un monde sans filet, un marathon qu'il s'agira de courir très vite sans connaître de trou d'air.

Ne pas reproduire le début de saison de 2023-2024

Dès ce dimanche, le déplacement en Bretagne nous donnera des indications pour la suite, même s'il ne nous dira pas tout du futur visage de l'Olympique lyonnais. Encore marqués par les secousses traversées lors des premiers mois de l'exercice 2023-2024, les coéquipiers de Corentin Tolisso n'ont absolument pas envie de revivre ça. "L’objectif est de mieux commencer la saison que celle dernière, a rappelé le milieu de terrain. Je suis quelqu'un de très ambitieux, je joue les rencontres pour les gagner, donc bien sûr qu’avec mon club de cœur, j’ai envie de retrouver cette Ligue des champions."

Avant de parler de la plus belle des compétitions de clubs, l'OL serait bien inspiré de démarrer le championnat en envoyant un premier message. Battre le Stade Rennais au Roazhon Park, par exemple, serait une excellente idée, encore plus s'il y a la manière face à une formation remodelée à l'intersaison. "Rennes sera un adversaire différent par rapport à l'an passé, mais on sent tout de même la patte de Julien Stéphan dans l’animation, a souligné Pierre Sage. On va contenir ces similitudes et profiter du fait que l’équipe soit encore en construction. On est impatients de jouer cette première partie face à un concurrent de qualité parce que ce sera un révélateur de notre état de forme. Nous avons hâte de reprendre la compétition.

Une entame de championnat difficile

Effectivement, les Rhodaniens pouvaient difficilement espérer un début de campagne plus complexe, car suivront ensuite Monaco, Strasbourg, Lens et Marseille pour les cinq premières journées. Nous serons très vite fixés sur les capacités de cet effectif. "Lyon est un gros morceau qui n’a pas changé énormément de choses par rapport à sa dynamique de l'année dernière. Ce sont beaucoup de joueurs qui étaient déjà là et qui ont participé à la très bonne seconde partie de saison lyonnaise, a souligné Julien Stéphan. On va le prendre avec beaucoup d’appétit et de respect car c’est une opposition de très bonne qualité."

La présaison a laissé entrevoir de bonnes choses, mais aussi des aspects du jeu dans lesquels il faudra encore du travail. L'OL n'est pas totalement prêt, mais il souhaite monter en puissance sans partir de trop loin. "Le groupe est bien physiquement. On a fait une bonne préparation. Je pense que c’est bien dans tout ce qu’on a fait, du côté tactique et technique. Le coach a accentué sur pas mal de points, a détaillé Tolisso. Le duel de dimanche pourra juger si on est bien ou pas, mais au vu des entraînements qu’on fait, on a l’air pas mal. L’an passé, on a très bien fini et j’espère qu’on va commencer sur les mêmes bases cette année."

La défaite à Arsenal, un bon rappel pour l'OL

La piqûre de rappel prodiguée par Arsenal le 11 août (2-0) peut en ce sens être intéressante, montrant le chemin qu'il reste à accomplir pour lutter avec les meilleurs en Europe. "C’est sûr qu’on a eu des failles en première mi-temps, on a vu ce qui était bon et pas bon. L'entraîneur a dit qu’on pouvait perdre le match, le principal regret, c'est surtout la manière, notamment avant la pause. On n'a vraiment rien montré pendant 30-35 minutes, on perdait le ballon trop rapidement, offensivement, on n'a pas réussi à se projeter, et même défensivement, on se faisait beaucoup percés. On sait qu’Arsenal, c’est une grosse écurie et qu’on ne va pas rencontrer cette adversité tous les week-ends, mais il faut être prêts parce qu’on sait qu’en Ligue Europa, il y aura des très bonnes équipes qui peuvent avoir ce niveau. Il faut être plus que prêt à pouvoir rivaliser." Rennes n'est pas les Gunners, mais à l'échelle de la Ligue 1, il reste une opposition redoutable pour une rentrée des classes.