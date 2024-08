Rennes - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le premier match de Ligue 1 de l'OL à Rennes ce dimanche.

Avant-match

Après plusieurs mois d'attente et six rencontres amicales, c'est enfin le grand jour. Ce dimanche, l'OL retrouve le parfum de la Ligue 1 avec un déplacement à Rennes pour clôturer cette première journée de championnat. Après un dernier rendez-vous difficile sur le terrain d'Arsenal pour finir la préparation (2-0), les hommes de Pierre Sage entament leur long marathon qu'ils espèrent moins en forme de montagnes russes que le précédent.

Lors de cette affiche, les Rhodaniens seront privés de Nicolas Tagliafico, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette, en plus des choix de l'entraîneur. Les recrues, Moussa Niakhaté, Abner et Georges Mikautadze seront sans nul doute titulaires aux côtés de membres désormais habitués à ce groupe. En attendant le retour du capitaine, l'équipe voudra surtout se rassurer offensivement, un des points noirs aperçus cet été. Il sera aussi important de bien entamer la compétition afin de se mettre en confiance, alors que les cinq premières journées s'annoncent périlleuses (suivront Monaco, Strasbourg, Lens et Marseille). Elle fera face à un Stade Rennais au nouveau visage, ce dernier ayant beaucoup changé à l'intersaison.

À quelle heure se jouera Rennes - OL ?

Première affiche de prestige de cet exercice 2024-2025, le Rennes - OL commencera à 20h45. Au sifflet de ce choc entre deux prétendants à une qualification européenne, nous retrouverons Benoît Millot accompagné de Mikaël Berchebru et Thomas Luczynski.

Sur quelle chaîne voir Rennes - OL ?

Il faudra s'y habituer. Si vous souhaitez voir légalement ce duel entre Rennais et Lyonnais, vous devrez être abonné à DAZN, le nouveau diffuseur principal du championnat de France. La prise d'antenne est prévue pour 20h25, avec aux commentaires le duo Julien Brun - Benoît Cheyrou, et Ambre Godillon en bord de pelouse. Sinon, il est toujours possible de se rendre dans l'un des bars de la ville diffusant la partie pour un moment convivial en compagnie d'autres supporters.