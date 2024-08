OL académie : double succès pour les U19 et U17 contre Sochaux

Les U19 et U17 de l'OL ont terminé leur préparation samedi. Les deux équipes ont battu Sochaux, respectivement 3-1 et 1-0.

Pour eux aussi, c'est bientôt le retour des choses sérieuses. Le week-end prochain, les U19 et U17 reprendront le championnat. Avant cette échéance, les deux équipes disputaient chacune une rencontre amicale face à leurs homologues sochaliens samedi. Et on peut dire que la double confrontation contre Sochaux s'est bien déroulée pour les Lyonnais.

A la clé, un succès 3 à 1 pour les plus grands, avec des buts signés Lurika, El Abrougui et Goncalves, comme le signale Borgia_OL, bien informé sur l'académie. Après avoir affronté quatre formations séniors évoluant en R1 (victoire contre le FC Vaulx-en-Velin et les réserves de Villefranche et de La Duchère, défaite face à la Chapelle-de-Guinchay), les protégés de Jordan Gonzalez retrouvaient un adversaire de leur catégorie. Une bonne manière de se mettre en confiance avant de recevoir Clermont dimanche prochain pour la première journée.

Les U17 relèvent la tête

Les U17, qui venaient de chuter lourdement face au nouveau club partenaire japonais, le Machida FC (3-6), quelques jours après un autre revers contre Montpellier (3-4), ont relevé la tête. La réalisation de Mavudia sur penalty a suffi aux Gones pour l'emporter et terminer sur une bonne note leur présaison. Le groupe d'Amaury Barlet entrera lui en piste en championnat le samedi 24 août, accueillant pour l'occasion l'ASPTT Marseille à 14 heures.