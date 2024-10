Diani après OL - Galatasaray (3-0) : "Important pour la confiance"

Double buteuse contre Galatasaray, Kadidiatou Diani a porté l’OL mardi soir (3-0). Si elle regrette le manque d’efficacité, l’attaquante se satisfait du nouveau clean-sheet.

C’est sa compétition. Au moment de retrouver la Ligue des champions, Kadidiatou Diani se transforme et devient presque intenable. Arrivée à l’OL à l’été 2023, l’attaquante brille sur la scène continentale. Mardi soir, l’internationale française a inscrit un doublé contre Galatasaray et porte désormais à dix son nombre de buts avec les Fenottes en douze matchs disputés en Europe (876 minutes). Un but toutes les 88 minutes, le ratio est plus que correct, même si Diani est avant tout attendue une fois que cela comptera vraiment. "On sait où on veut aller, ça passe par des victoires et marquer des buts. Aujourd'hui, ce n'est que le premier match, a tempéré la joueuse après la victoire. On travaille beaucoup la finition, mais c'est vrai que ce (mardi) soir, on a eu pas mal de déchets. On va retenir les trois buts et la victoire, c'est le plus important, on va essayer de s'améliorer pour la suite."

Décisive à chaque sortie européenne

Avec 19 buts inscrits en quatre matchs depuis le début de la saison, l’OL n’a malgré tout pas de problèmes à trouver la faille. Le déplacement à Dijon samedi doit permettre de remettre les pendules à zéro et ainsi d'oublier ces trois petits buts sur 40 tentatives face à Galatasaray (3-0). Les Lyonnaises essayeront également de garder leur cage inviolée pour la quatrième fois de suite. "C'est important pour la confiance de ne pas encaisser de but. J'espère qu'on va continuer dans ce sens."