Fortement critiqué ces derniers mois suite à la mission échouée des droits TV, Vincent Labrune est un peu plus dans le viseur depuis quelques jours. Le président de la LFP a cherché à se défendre, n’hésitant pas à pointer certains présidents comme John Textor de jouer contre le foot français.

Il avait fait vœux de silence, mais finalement, les critiques qui s’abattent sur lui depuis plusieurs jours l’ont poussé à réagir. Suite aux révélations de L’Équipe et France 2 sur la réunion du 14 juillet 2024, Vincent Labrune s’est retrouvé en première ligne des critiques au même titre que Nasser Al-Khelaïfi. En cause ? Le conflit d’intérêts qu’il peut exister avec le président du PSG, qui détient dans le même temps beIN Sports. John Textor ou encore Joseph Oughourlian (Lens) n’ont pas hésité à s’en prendre à la politique de la LFP concernant les droits TV de la Ligue 1 et de l’influence d’Al-Khelaïfi.

Le président de l’OL avait d’ailleurs traité Labrune de "toutou" du président parisien, avant de regretter ses propos, mais pas sa position. Autant de critiques qui poussent aujourd’hui Vincent Labrune à réagir chez nos confrères de L'Équipe. "Quand on vous donne de l'argent et même si ce ne sont pas les montants que j'attendais à titre personnel, on remercie les gens de l'effort plutôt que de les insulter. Nasser al-Khelaïfi se fait prendre à partie par deux présidents de club (John Textor, de l'OL, et Joseph Oughourlian, de Lens). Il défend sa position. Il n'en reste pas moins que ces 210 millions de beIN permettent de sauver la mise."

"Une image déplorable du foot français"

Fidèle à sa ligne de conduite, le président de la LFP assure que "Nasser ne dirige pas le collège des présidents. Il y a eu un vote, dont le résultat est 16 à 2 pour le choix de DAZN : 16 contre 2, pas 10 contre 8… ! Les présidents de club ne sont pas sous le joug de Nasser al-Khelaïfi. Ils sont pragmatiques." Néanmoins, il avoue que cette prise de bec entre président n’a rien d’une bonne publicité pour le football français.

La réunion du 14 juillet 2024 a d’ailleurs "donné une image déplorable" mais plutôt qu’une remise en question, Labrune n’hésite pas à charger. S’il ne nomme personne, on peut très largement supposer qu’il fait, entre autres, allusion à John Textor quand il dit ne pas être "dupe qu'il y a un petit groupe d'individus, depuis 2024, qui s'est organisé pour nuire aux intérêts du football français en général, aux miens en particulier, et à ceux du président du PSG. Ce sont ceux qui n'ont jamais accepté le résultat de l'élection de septembre dernier où je rappelle que j'ai été élu à 86 %." Estimant agir dans l'intérêt du foot français, Vincent Labrune ne compte pas rendre son tablier.