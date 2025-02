L’OL ne s’entraînera pas à Bucarest mercredi prochain

S’entraîner sur le terrain adverse n’étant plus une obligation, l’OL a fait le choix de prendre la direction de Bucarest que mercredi en début d’après-midi. Les joueurs s’entraîneront à Décines et ne feront donc pas de reconnaissance terrain.

Il y a la réception de Brest à préparer avant mais la délégation lyonnaise a quand même déjà un peu les regards tournés vers Bucarest. Au moins au niveau de la logistique. Les joueurs de l’OL et le staff de Paulo Fonseca prendront la direction de la Roumanie, mercredi, vingt-quatre heures avant le huitième de finale aller de Ligue Europa. Une obligation imposée par l’UEFA avec la tenue d’une conférence de presse d’avant-match qui se déroulera du côté de la National Arena, temple du FCSB et de l’équipe nationale roumaine. Néanmoins, les Lyonnais ne fouleront pas la pelouse roumaine pour prendre leurs marques avant le rendez-vous de jeudi.

Un entraînement à Décines le matin

En effet, s’entraîner à l’extérieur n’étant plus exigé, l’OL a fait le choix de s’entraîner à Décines mercredi matin avant de mettre les voiles vers la Roumanie à l’issue de cette séance. Les joueurs de Paulo Fonseca réaliseront les trois heures de vol en avion avec un entraînement dans les jambes, mais seront ensuite libres de récupérer une fois arrivés à Bucarest. Seuls l’entraîneur portugais et un joueur devront se soumettre à la traditionnelle conférence d’avant-match, mercredi en fin de journée.