La billetterie pour l'OL du FCS Bucarest victime d’une cyberattaque

À une semaine du rendez-vous entre le FCSB et l’OL, le club de Bucarest a ouvert sa billetterie, non sans rencontrer quelques problèmes. Le site a été victime d’une cyberattaque.

Ce mercredi, l’OL a ouvert sa billetterie pour les supporters lyonnais souhaitant faire le déplacement en Roumanie dans une dizaine de jours. La veille, le club avait communiqué la mise en vente d’un pack spécial Europe avec le huitième de finale retour entre l’OL et le FCSB (13 mars) ainsi que le quart retour de Ligue des champions entre les Fenottes et le Bayern Munich (26 mars) à Décines. En attendant, il faut espérer pour les plus supporters les plus téméraires que l’achat de billets pour voyager en Roumanie ne tourne pas au fiasco, comme a pu le vivre le club de Bucarest mardi.

Pas de retour à la normale ce mercredi

Le FCSB a en effet annoncé que sa billetterie en ligne a été victime d'une cyberattaque lors de la mise en vente des tickets pour le match des huitièmes de finale de Ligue Europa contre l'Olympique lyonnais. "Nous vous remercions pour la patience dont vous avez fait preuve en essayant d'acheter des billets en ligne pour le match contre l'Olympique lyonnais. Malheureusement, le site web fait actuellement l'objet d'une cyberattaque DDoS (Distributed Denial of Service). Il s'agit d'un type d'attaque dans lequel un grand nombre d'appareils compromis ('botnets') sont utilisés pour surcharger un serveur, un réseau ou un service en ligne, le rendant inaccessible aux utilisateurs légitimes", peut-on lire sur la page Facebook officielle du club de Bucarest.

Si le FCSB espérait que "la situation rentre dans l’ordre le plus rapidement possible", cela ne semblait toujours pas être le cas, ce mercredi.