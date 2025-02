D’après l'Observatoire du football CIES, l'OL est à la 4e place du classement des meilleurs clubs formateurs dans les ligues du big-5 depuis la saison 2005/06.

Récemment, l'académie de l'OL suscite beaucoup d'attention médiatique. En effet, de nombreuses rumeurs laissent entrevoir une révision radicale de la formation au sein du club lyonnais. Par ailleurs, se pose également la question du niveau de l'institution qui était un atout majeur du club au début des années 2000, et qui ne serait plus aussi performante qu'elle l'était autrefois. Toutefois, l’OL fait partie du top 5 des meilleurs clubs formateurs des cinq plus grands championnats.

Troisième sur le nombre de minutes jouées

C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude de l'Observatoire du football CIES. L'Olympique lyonnais se classe au quatrième rang parmi les meilleurs clubs formateurs du big-5 depuis la saison 2005/06. L'OL se positionne ainsi devant des équipes telles que Manchester United, Chelsea ou encore le Bayern Munich. Avec 103 joueurs formés, le club rhodanien se classe 4e derrière le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG.

Seulement, si l'on se réfère uniquement aux minutes jouées (812 385), l'OL grimpe d'une place, passant devant le club parisien (556 516). De manière générale, la formation lyonnaise révèle sa valeur grâce au parcours de plusieurs joueurs tels que Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Castello Lukeba, Malo Gusto ou encore récemment Maxence Caqueret. Une belle réussite alors que l’académie de l’OL fait énormément parler d’elle ces derniers temps.