Un bain de foule pour les joueurs de l’OL à Saint-Priest

Ce mercredi, cinq joueurs de l’OL ont pris leur quartier au centre commercial de Saint-Priest. Face à une foule composée en grande majorité d’enfants, Malick Fofana ou encore Rayan Cherki se sont prêtés au jeu des dédicaces.

Il y avait beau y avoir un Américain et un Comorien dans le petit groupe envoyé par l’OL au centre commercial des Portes des Alpes à Saint-Priest, le club a respecté le fameux quart d’heure de retard lyonnais et même plus. Les supporters rhodaniens avaient rendez-vous à 14h pour une séance de dédicaces avec cinq joueurs. Mais ce n’est qu’à 14h30 que Rayan Cherki, Malick Fofana, Tanner Tessmann, Warmed Omari et Rémy Descamps ont fait leur apparition. Une arrivée en fanfare qui a forcément déclenché des applaudissements chez la grosse centaine de personnes venues spécialement pour l’occasion. Toutefois, et sans faire injure à certains des conviés, l’attraction de ce mercredi après-midi portait un nom : Rayan Cherki. Les "Rayan, Rayan" ont fusé au moment de se faufiler entre les membres de la sécurité aux aguets pour éviter tous débordements.

"Rayan, Rayan"

Il n’a fallu qu’un simple petit geste de la main pour combler de bonheur les jeunes pousses venues, à l’image de Mattéo, sept ans, accompagné de son papa, lui aussi fan de l’OL. "On est arrivé à 13h20 pour être sûr d’être dans les premiers", nous a confié le paternel. Maillot du numéro 18 sur le dos, le rejeton ne pouvait qu’avoir le sourire aux lèvres. À la différence de ceux en queue de peloton, il n’a pas eu à attendre trop longtemps avant de voir son idole. En ressortant, il avait beau avoir des autographes de Fofana ou Tessmann, seule la carte signée à l’effigie de Cherki ne trouvait grâce à ses yeux. "J’ai même pu prendre une photo avec lui".

Des rencontres magiques pour les jeunes pousses

En cette période de vacances scolaires, ils étaient plusieurs dizaines d’enfants comme Matteo à avoir bravé l’attente pour avoir une chance d’approcher au plus près ces joueurs qui les font rêver chaque week-end. Lucas, survêtement du FC Chaponnay-Marennes, n’a malheureusement plus la chance de voir le parrain du club de l’Est Lyonnais, Maxence Caqueret, mais la présence de Malick Fofana a suffi à son bonheur. Même si le dispositif laisse encore et toujours apparaître le côté intouchable de ces joueurs.

Qu’on le veuille ou non, le football a ses dérives qu’il est parfois difficile à éradiquer. Mais il a aussi ce côté féérique qui permet à des jeunes de rêver en grand, ne serait-ce qu’avec une photo. C’est aussi dans ces moments certes minutés à la seconde où chaque signature est presque réalisée machinalement que les joueurs doivent se rendre compte de la responsabilité qu’ils peuvent avoir : celle d’être des exemples pour la nouvelle génération.