OL - SheBelieves Cup : dernier match pour Horan et Carpenter

Après avoir croisé le fer il y a trois jours, Lindsey Horan et Ellie Carpenter disputent leur dernier match de la SheBelieves Cup. Les États-Unis affrontent le Japon pour soulever le trophée tandis que l’Australie veut sauver l’honneur contre la Colombie.

Il y a trois jours, elles en avaient profité pour échanger leur maillot et s’offrir une photo collector. Adversaires pendant 90 minutes, Ellie Carpenter et Lindsey Horan sont avant tout amies dans la vie. Elles ont ainsi pu profiter de la trêve internationale pour se revoir, seulement quelques jours après s’être quittées à Lyon. Cependant, la SheBelieves Cup n’a pas la même saveur pour les deux Lyonnaises, qui jouent leur dernier match dans la nuit de mercredi à jeudi. À San Diego, Horan et les États-Unis vont tenter de prendre le meilleur sur le Japon. Un match crucial pour soulever une septième fois le trophée de ce tournoi amical. Seule une victoire permettra à la milieu de l’OL d’avoir l’honneur d’être la première à soulever la coupe.

À l’heure actuelle, avec deux victoires et une différence de buts favorable par rapport aux États-Unis, le Japon fait la course en tête. S’il y aura de l’enjeu à 4h30, pour l’Australie, l’objectif sera bien différent à 1h30. Sèchement battues par le Japon en ouverture, les Matildas n’ont pas fait le poids face aux États-Unis. Face à une sélection colombienne pas mieux en point, Ellie Carpenter et les siennes souhaiteront sauver l’honneur dans ce tournoi, en décrochant une victoire…