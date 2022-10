OL : Henrique et Boateng bien présents contre Montpellier

Absents pour des raisons différentes jeudi à l’entraînement, Henrique et Jérôme Boateng sont dans le groupe retenu par Laurent Blanc. Bradley Barcola est lui laissé à la disposition de la réserve.

Absent jeudi de l’entraînement, Jérôme Boateng avait reçu l’autorisation du club de se rendre à Munich. Engagé dans une affaire judiciaire, le défenseur allemand s’est envolé pour l’Allemagne pour deux audiences jeudi et ce vendredi matin. Mais comme l’a annoncé Laurent Blanc, Boateng a rejoint ses coéquipiers à Montpellier et fait bien partie du groupe retenu pour la rencontre de la 12e journée. Sera-t-il une nouvelle fois titulaire malgré deux séances ratées ? Son entraîneur a laissé planer le mystère.

Pour ce déplacement réalisé en bus dans l’Hérault, Blanc a décidé de se passer de Bradley Barcola. Resté en tribune à Rennes, le jeune joueur offensif va donc cette fois rester en dehors du groupe et jouera avec la réserve samedi. Gêné par une douleur sous la voûte plantaire et absent jeudi, Henrique est bien présent tout comme Saël Kumbedi. Pour ce deuxième match de l’ère Blanc, Corentin Tolisso est le seul absent sur blessure. Touché contre Rennes, le milieu souffre d’une lésion à la cuisse gauche et devrait manquer les prochains matchs avant la trêve.

Le groupe de l’OL à Montpellier : Lopes, Riou, Bonnevie - Gusto, Kumbedi, Boateng, Da Silva, Lukeba, Diomandé, Tagliafico, Henrique - Aouar, Lepenant, Caqueret, Reine-Adelaïde, Thiago Mendes, Faivre - Tetê, Toko-Ekambi, Cherki, Lacazette, Dembélé