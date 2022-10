L’OL a la 8e attaque et la 8e défense de Ligue 1

Rasmus Nicolaisen (Toulouse) et Nicolas Tagliafico (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Actuellement 10e avant de se rendre à Montpellier ce samedi, l’OL possède la 8e attaque et la 8e défense du championnat. Les Lyonnais seraient finalement à leur place dans ce ventre mou.

Et si l’OL était tout simplement à sa place ? Après onze journées et en attendant cette rencontre contre Montpellier, ce samedi (17h), le club pointe à la 10e place du championnat, à dix points de la 3e place. A la vue de l’effectif à la disposition de Laurent Blanc, la réponse à la question est clairement non. L’OL a les moyens de faire beaucoup mieux et c’est l’objectif que s’est fixé le nouvel entraîneur afin que les joueurs le comprennent. Seulement entre la qualité intrinsèque et la réalité du terrain, la différence est de taille.

"On s’aperçoit que l’OL marque des buts et en concède aussi. Pas outre mesure certes mais chaque fois qu’on en marque un, on en concède un, a regretté Laurent Blanc jeudi face à la presse. Il y a des gros problèmes de concentration. Mais il y a des explications à ces fautes grossières avec une défense jeune."

A la question de si l’OL est à sa place dans le ventre mou, les statistiques répondent à l’affirmative. Malgré un potentiel offensif, les Lyonnais n’ont inscrit "que" 19 buts soit autant que Troyes. Les Montpelliérains, adversaires du jour de l’OL, en ont déjà marqué de deux de plus. Avec la 8e attaque, les coéquipiers d’Anthony Lopes ne peuvent pas compenser avec une solidité défensive. Avec 15 buts encaissés, l’OL n’est pas à la dérive mais possède là aussi la 8e défense. Des chiffres qui expliquent finalement cette 10e place actuelle.