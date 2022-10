Karim Benzema se verrait bien "revenir travailler à l’OL"

Karim Benzema est le Ballon d’Or 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après avoir fermé la porte à un retour comme joueur, Karim Benzema n’a pas totalement écarté l’idée de revenir un jour à l’OL. Se rêvant d’un avenir dans le coaching, l’histoire entre le Ballon d’Or 2022 et son club formateur n’est peut-être pas finie.

L’OL lui a beaucoup donné et il a beaucoup donné à l’OL. S’il a quitté le cocon depuis 2009 et est devenu depuis le meilleur joueur du monde avec ce Ballon d’Or 2022, Karim Benzema n’a jamais oublié d’où il venait. Dans son discours du sacre, l’attaquant n’avait pas manqué de remercier Jean-Michel Aulas et le club lyonnais de lui avoir donné la chance d’être un joueur professionnel.

Quand beaucoup de supporters et certainement le président lui-même ont toujours secrètement rêvé à un retour de l’enfant prodige à la maison en fin de carrière, Benzema a douché ces espoirs après la cérémonie du Ballon d’Or. "Je prendrai ma retraite au Real Madrid. Il n’y a aucune autre option pour moi", avait-il lâché au micro de la Onda Cero.

Benzema se voit dans le coaching après sa carrière

Une douche froide compréhensible pour un joueur toujours au top à 34 ans et qui peut encore et toujours ajouter des trophées à une armoire déjà bien remplie. Néanmoins, ne plus voir Karim Benzema avec le blason de l’OL n’est pas totalement écarté, du moins dans son après-carrière si l’on se fie à ce qu’il a pu déclarer sur les médias du club lyonnais mardi soir.

"Je reste sur ce que j'ai dit. Le football, c'est difficile, je ne suis plus trop jeune, je pense que c'est mieux de laisser la place aux jeunes. Et il y a beaucoup de bons jeunes à Lyon. Si j'ai l'occasion de revenir travailler à Lyon, ce serait avec grand plaisir, pour moi, Lyon, c'est tout."

Lui qui se rêve entraîneur après avoir raccroché les crampons pourrait donc bien revenir à l’OL comme ont pu le faire certains anciens avant lui. Des jeunes de l’Académie entraînés par un Ballon d’Or, difficile de ne pas avoir le sourire.