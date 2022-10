OL : Lacazette, Tolisso, Cherki… le top 5 des ventes de maillots

Avec les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, l’engouement populaire a été au rendez-vous. Le retour à l’ADN OL ne se fait pas que sur le terrain mais aussi en boutique.

En faisant revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, Jean-Michel Aulas a fait plus d’une pierre deux coups. Le retour des deux Lyonnais a permis d’éviter une crise estivale qui est finalement vite revenue à l’approche de l’automne, de s’offrir deux renforts de poids à moindre coût sur le transfert et surtout à booster une partie du merchandising du club. Têtes de gondole du nouveau projet, Lacazette et Tolisso ont rappelé un peu de nostalgie aux plus fidèles et un peu d’espoir aux nouveaux fans.

35% des ventes en Auvergne Rhône-Alpes

Cet esprit ADN OL ne se traduit pas seulement sur le terrain. Dans les boutiques du club lyonnais, l’heure est à la fierté locale. Selon des sources internes, les cinq joueurs qui vendent le plus de maillots à l’OL sont tous issus de l’Académie. Avec environ 40% des ventes, Alexandre Lacazette est celui qui fait vendre le plus. Surprise, il n’est pas suivi par Corentin Tolisso, qui n’arrive qu’en cinquième position, mais par Maxence Caqueret. Malo Gusto vient compléter le podium suivi de Rayan Cherki. Un top 5 100% made in OL qui s’exporte peu à l’international (seulement 5%).