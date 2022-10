OL : Houssem Aouar "est un joueur qui respire le football"

Placardisé pendant deux mois, Houssem Aouar revit depuis l’arrivée de Laurent Blanc. Buteur contre Montpellier, le milieu est-il sur le chemin de la rédemption ?

C’est l’un des grands gagnants, si ce n’est LE grand gagnant de l’arrivée de Laurent Blanc. Bien avant le premier match à Rennes, l’intronisation du technicien français avait laissé imaginer une redistribution des cartes. Ca n’a pas manqué avec les retours en grâce de Jérôme Boateng et Houssem Aouar. Deux joueurs placardisés par Peter Bosz et qui sont titulaires depuis deux rencontres avec Blanc. "Ce sont des joueurs qui peuvent nous apporter quelques notamment Boateng au niveau de l’expérience derrière car on a de jeunes défenseurs. Houssem, c’est un joueur qui respire le football. Il faut qu’il soit à son top. Il ne l’est pas mais il peut déjà nous amener beaucoup notamment dans l’utilisation du ballon."

Ces propos, Laurent Blanc les avait tenus au micro de Prime Video avant le coup d’envoi contre Montpellier. On ne peut pas dire qu’il se soit trompé. S’il pêche encore physiquement après deux mois sans jouer, Houssem Aouar apporte ce liant entre le milieu et l'attaque qui faisait tant défaut depuis le début de la saison. Dans un rôle de 8 plus offensif que Maxence Caqueret, il peut accompagner les attaques et servir de seconde lame derrière le duo Lacazette - Dembélé.

Une relation gagnant-gagnant ?

C’est d’ailleurs dans un rôle de troisième attaquant dans la surface qu'il a ouvert son compteur but et donner l’avantage à l’OL dans l’Hérault. Relancé par Blanc, Aouar peut-il voir son avenir s’inscrire plus longuement dans son club formateur ? Des discussions pour prolonger existent mais des performances remarquées pourraient aussi séduire des clubs d’un autre standing que Nottingham Forrest ou le Betis cet été.

"Il est en fin de contrat, il se doit d’être performant s’il veut retrouver un club à la hauteur de ses ambitions. Que ce soit à l’OL ou ailleurs. Soit il redevient très bon et on lui propose un autre contrat et c’est bénéfique pour le club, a déclaré Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. Soit lui est performant pour l’OL, le club a des résultats et il s’ouvre la porte d’un autre club. C’est dans son intérêt et celui de l’OL qu’il soit performant."

Ayant tenté de travailler main dans la main durant l’été pour une porte de sortie, l’OL et Houssem Aouar seraient bien tentés de réessayer cette fois sur le terrain. Et tout le monde pourrait en sortir vainqueur.