OL - Médias : Armand Garrido (FC Bourgoin) est l'invité de TKYDG

La trêve internationale est tombée sur le football mondial. Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" reviendra sur le dernier match de l'OL vendredi face à Nice (1-1) en compagnie d'Armand Garrido.

Si le football de club s'apprête à céder sa place à la Coupe du monde à partir de dimanche, il est encore temps de revenir sur la 15e journée de Ligue 1 et sur le match de l'OL face à Nice (1-1). Avec l'invité du jour, Armand Garrido (FC Bourgoin), "Tant qu'il y aura des Gones" débriefera le nul entre Lyonnais et Niçois, un nouveau résultat décevant pour Laurent Blanc et son groupe.

Une partie de l'émission consacrée à Benzema

En compagnie de l'ancien entraîneur à l'académie de l'OL, TKYDG dressera un bilan de ce premier tiers de championnat pour les Rhodaniens. Enfin, un focus sera fait sur Karim Benzema, Ballon d'Or 2022 et célébré au stade de Décines vendredi. Et qui de mieux pour parler de l'attaquant des Bleus que son ex-formateur.

Pour rappel, vous pouvez laisser vos interrogations et remarques sur ces sujets et sur d'autres thèmes dans l'espace dédié aux commentaires de la brève en cliquant sur ce lien. Ce nouveau numéro de votre émission consacrée à l'Olympique lyonnais sera diffusé en direct ce lundi à partir de 18 heures sur nos plateformes Youtube, Facebook, Twitch, Twitter , Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.