Pour le premier match de cette soirée qui s'annonce festive à Décines, les joueuses de l'OL affrontent Reims à 17h30. Pour cette ultime journée de D1 féminine, Sonia Bompastor a largement fait tourner et titularisé les partantes de l'été.

Un dernier match pour terminer en beauté cette saison du triplé. Il y aura bien évidemment la déception d'avoir perdu la couronne en Ligue des champions mais l'OL féminin a régné en maitre sur la scène nationale. Les Fenottes n'ont même pas laissé de miettes à leurs adversaires dont le PSG et ont fait une razzia sur les trophées. La Coupe de France et le titre en D1 féminine seront mis à l'honneur ce samedi mais il y a avant un dernier match à jouer contre Reims.

Pour cette rencontre sans enjeux sportif, Sonia Bompastor a largement fait tourner son effectif. Elle l'avait annoncé, souhaitant reposer certaines comme Lindsey Horan, même pas sur le feuille, et donner du temps de jeu à d'autres. Reléguée dans la hiérarchie défensive à cause des bonnes prestations de Vanessa Gilles, Alice Sombath retrouve une place de titulaire. Ce n'est pas le seul changement défensif par rapport au PSG dimanche dernier. Pour leur dernière à l'OL, Emma Holmgren et Janice Cayman débutent également. Disparue des radars, Melvine Malard profite de ce dernier tour de piste pour retrouver les terrains aux côtés de Signe Bruun et Eugénie Le Sommer

La composition de l'OL contre Reims : Holmgren, Cayman, Sombath, Renard, Morroni - Marozsan, Damaris, Majri - Malard, Bruun, Le Sommer