Vercoutre (OL) calme le jeu avec Samba (Lens)

Rémy Vercoutre a réagi au chambrage de Brice Samba après son titre de meilleur gardien. Sans rancune pour l'entraîneur des gardiens de l'OL.

Tout est parti d'une déclaration de Rémy Vercoutre sur la chaîne du club après la victoire face à l'AS Monaco (3-1). "Je sais déjà qui c’est, a déclaré l'entraîneur des gardiens au moment de livrer son pronostic sur le futur lauréat de meilleur gardien aux Trophées UNFP. Ce sera Samba et ce ne sera pas Anthony (Lopes) et c’est dommage. Je n’ai pas peur de le dire, ce sera Samba, les dés sont pipés. Pour moi, c’est Anthony, malheureusement, ce ne sera pas lui." Une injustice pour l'ancien gardien de Montpellier, Strasbourg et Lyon, qui estimait que son protégé méritait ce trophée.

Coéquipiers à Caen pendant une saison

Après avoir reçu son prix de meilleur gardien de Ligue 1, Brice Samba a adressé un petit clin d'œil à Vercoutre sur ses réseaux sociaux. Le portier lensois a légendé "et bonne soirée Rémy", la photo avec son trophée.

La réaction de l'ancien portier aux 242 matchs de Ligue 1 ne sait pas fait attendre. Rémy Vercoutre a félicité Brice Samba sur son compte Instagram. Sans rancune, donc, entre les deux hommes, anciens coéquipiers lors de la saison 2017-2018 du côté de Caen. Anthony Lopes aura donc à cœur de satisfaire son entraîneur la saison prochaine en remportant ce trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1.