Mercato - OL : l'expérience, à quel prix ?

L’entraîneur de l’OL, Laurent Blanc / le 5 avril 2023. (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Le mercato est ouvert depuis le 10 juin et l'OL n'a toujours pas enregistré d'arrivée. Laurent Blanc veut toujours de l'expérience.

Le mercato a débuté depuis dix jours. L'OL a officialisé les départs de ses joueurs en fin de contrat. Boateng, Aouar et Dembélé quittent le club à la fin de leur bail. Pollersbeck et Özkacar ont, quant à eux, trouvé un point de chute à l'étranger. Le club réduit sa masse salariale, mais doit surtout obtenir des indemnités de transfert. Le passage à la DNCG le 22 juin prochain oblige les Lyonnais à trouver 60 millions d'euros et devra donc vendre. Depuis l'hiver dernier, Laurent Blanc réclame des joueurs d'expérience. Le club devra donc composer avec les contraintes financières pour trouver le bonheur de son entraîneur.

Des joueurs expérimentés dans le viseur

Selon RMC, deux joueurs auraient attiré l'attention du board lyonnais. Le premier est bien connu du championnat français puisqu'il s'agit de Geoffrey Kondogbia. L'ancien monégasque n'est plus dans les plans de Diego Simeone à l'Atlético Madrid. Le milieu de 30 ans mesure 1,88 m, un profil qui correspond parfaitement aux exigences de Laurent Blanc. Cependant, l'OL ne dispute pas de coupe d'Europe cette saison et il sera difficile de s'aligner sur la concurrence. Selon Foot Mercato, Geoffrey Kondogbia percevrait 358.000 € par mois chez les Colchoneros.

Clinton Mata serait aussi dans le viseur lyonnais. L'arrière droit de Bruges serait la piste privilégiée par l'OL pour remplacer Malo Gusto. Après l'échec du dossier Hamari Traoré, les Lyonnais se seraient positionnés sur l'international angolais de 30 ans. Cette saison, il a disputé 21 matchs de Jupiler League et 3 matchs de Ligue des Champions. Il faudra convaincre Clinton Mata de quitter les Belges, qualifiés en Ligue Europa Conférence.

Matthieu Louis-Jean devrait prendre ses fonctions au début du mois de juillet. Le nouveau directeur de la cellule de recrutement lyonnaise va avoir la lourde tâche de satisfaire le tacticien gardois, tout en ne mettant pas en péril les finances du club.