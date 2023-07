OL - Coupe du monde : Hegerberg veut rattraper le temps perdu

Meilleure buteuse de la Norvège à la Coupe du monde 2015, Ada Hegerberg a ensuite fait une longue pause. De retour en sélection depuis un an, l’attaquante veut effacer la désillusion du dernier Euro.

Elle avait été l’une des grandes absentes de la Coupe du monde 2019 qui s’était tenue en France. Star du championnat de France avec l’OL, Ada Hegerberg avait brillé par son absence il y a quatre ans. Malgré la perspective de jouer chez elle au Parc OL, la Norvégienne n’était pas revenue sur sa décision de mettre entre parenthèse son histoire avec la sélection sur fond de désaccord. Les choses ont désormais changé puisque la Ballon d’Or 2018 est de nouveau à la pointe de l’attaque norvégienne depuis un peu plus d’un an. Néanmoins, ce retour n’a pas été de tout repos avec une élimination dès le premier tour de l’Euro 2022. Un échec sportif qui a coûté sa place au sélectionneur, depuis remplacé par Hege Riise.

Qualifiée pour la Coupe du monde 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande, la Norvège veut montrer un tout autre visage. Ada Hegerberg également après avoir vécu une saison compliquée à l’OL à cause d’une longue blessure. Le Mondial, cela représente forcément des bons souvenirs pour la Lyonnaise. Si elle avait fait l’impasse sur 2019, Hegerberg était bien là en 2015. Elle n’avait que 19 ans et avait pourtant fini meilleure buteuse de sa sélection avec trois buts. L’attaquante compte bien voir ce total aller à la hausse et surtout voir son pays représenter fièrement ses couleurs.