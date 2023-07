La LNR a communiqué des changements sur le calendrier jusqu’en 2027 avec notamment les demi-finales de Top 14 au Parc OL en 2025.

Grâce au LOU, le stade de Gerland vit une seconde jeunesse depuis 2016 et le déménagement de l’OL du côté de Décines. Si l’enceinte du 7e arrondissement de Lyon affiche complet la plupart du temps, c’est bien du côté du Parc OL que se jouent les plus gros événements du rugby français ou international. Les matchs de la Coupe du monde 2023 se joueront à Décines tout comme le "Crunch" entre le XV de France et l’Angleterre en mars 2024 pour le Tournoi des Six Nations.

Avec sa capacité de près de 60 000 spectateurs, le Parc OL est forcément un stade qui compte dans le paysage sportif français et l’enceinte va de nouveau accueillir les demi-finales du Top 14. Après 2018, le Grand Stade accueillera le dernier carré en 2025 suite à une modification de calendrier liée à des travaux dans le stade de Lille.

La saison dernière, une polémique avait vu le jour avec le dossier de Lyon écarté face au refus de la Ville de Lyon d’accueillir un partenaire automobile dans le village du rugby place Bellecour. C’est désormais de l’histoire ancienne et le LOU espère bien être au rendez-vous en 2025 afin de revivre l’épisode, certes douloureux, de 2018 et d’une demi-finale à domicile.