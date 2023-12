OM - OL : un dispositif de sécurité revu pour l’arrivée au Vélodrome

Plus d’un mois après les incidents, l’OL fait son retour au Vélodrome mercredi, "comme si rien ne s’était passé" pour les Lyonnais. Pourtant, le dispositif de sécurité mis en place montre que la Préfecture des Bouches-du-Rhône veut éviter un deuxième fiasco.

Silence radio ou presque. Mercredi, l’OL est de retour à Marseille pour jouer un match de foot et la discrétion est de mise dans les Bouches-du-Rhône. Un peu plus d’un mois après le fiasco du 29 octobre où chacun s’est rejeté la faute pour voir au final le club lyonnais se sentir lésé dans l’histoire, la préfecture a choisi de la jouer profil bas et d’éviter les fuites pour revenir les guets-apens dans lesquels est tombé l’OL, il y a cinq semaines. Le nouveau parcours du bus lyonnais a été soigneusement gardé sous silence et pourrait d’ailleurs se retrouver modifié en dernières minutes afin de brouiller les pistes.

Mercredi, les joueurs de l’OL se rendront à Marseille comme "si rien ne s’était passé", l’a une fois de plus répété Clinton Mata en conférence de presse lundi. Il est vrai qu’avec la présence des supporters marseillais au Vélodrome au moment du coup d’envoi à 21h, les Lyonnais n’auront pas l’impression que leur bus a été caillassé le 29 octobre et que leur désormais ancien entraîneur, Fabio Grosso, a fini le visage en sang et avec douze points de suture.

Un trajet revu, une escorte à la hausse

Pourtant, en dehors du terrain, ce match classé à très haut risque va connaitre quelques modifications, preuve que la responsabilité des uns et des autres a été engagée fin octobre malgré une patate chaude que personne n’a voulu assumer. Selon nos informations, l’OL s'est soumis aux directives des autorités publiques et séjournera dans un hôtel, bien loin de celui qu’il utilise habituellement quand il se rend dans le sud de la France. Une décision plus qu’encouragée par la Préfète des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri, afin de maîtriser un peu plus les évènements et le trajet jusqu’au stade.

Ce parcours, une chose quasi certaine, ne passera pas dans la fameuse zone de travaux qui avait été pointée du doigt par l’OL après les incidents du 29 octobre. Lundi, Pierre Sage "s'attendait à ce que le transport soit sécurisé afin d'aborder le match de la meilleure des manières." À la différence du 29 octobre, la formation lyonnaise ne circulera pas dans son bus officiel, dans le but de ne pas attirer l’attention.

Un bus banalisé avec film anti-blast

Comme Vincent Ponsot nous l’avait confié il y a quelques semaines, la Préfecture a souhaité que l’OL voyage dans un bus répondant à la sécurité maximale. C’est pourquoi, c’est dans un car banalisé que les coéquipiers d’Alexandre Lacazette effectueront le trajet entre leur hôtel tenu secret et le Vélodrome, le tout avec le système anti-blast intégré. L’absence de ces films sur les vitres du bus officiel lyonnais avait été pointé du doigt lors de la réunion post incidents par la Préfecture.

Cette fois, ce ne sera plus une excuse tandis que l’escorte policière reste un mystère. Aucun chiffre n’a été dévoilé par les clubs ni même la Préfecture, mais il sera forcément plus proche de l’escorte qui a permis au bus de l’OL de quitter le Vélodrome fin octobre que celle qui l’a amené jusqu’au stade. Pour rappel, un demi-millier de policiers avait été réquisitionné pour le match reporté, mais l’escorte du bus avait été bien moins qu’à l’accoutumée. Seulement deux motos et deux voitures de police avaient escorté le bus des joueurs lors de l'avant-match, contre une vingtaine de voitures de police lors du retour vers l'aéroport après les incidents.