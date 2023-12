Suite à un arrêté ministériel interdisant la venue des supporters adverses sur huit matchs ce week-end, le Conseil d’État a interdit d’interdire. Mais toutes les rencontres ne sont pas concernées puisque le match OL - Toulouse se jouera sans Toulousains.

Saisi par l'Association nationale des supporters, le juge des référés du Conseil d'État a suspendu, ce vendredi soir, les arrêtés ministériels et préfectoraux interdisant la venue des supporters adverses durant ce week-end. Seulement, tout le monde n’a pas été logé à la même enseigne. Les déplacements des supporters ont été autorisés pour les deux matches de la 15e journée de Ligue 1 Montpellier-Lens, qui s’est tenu vendredi soir et Nice-Reims dimanche (13h), ainsi que pour les deux matches du 8e tour de Coupe de France Angoulême-Bordeaux, samedi (14h) et Saint-Méziéry-Auxerre à Troyes, samedi (17h). Néanmoins, pas de trace d’une levée d’interdiction pour le match entre l’OL et Toulouse.

Cette confrontation fait partie des quatre matchs qui n’ont pas été contestés par l’ANS vendredi auprès du Conseil d’État. Cette décision de ne pas contester s’est faite dans un souci de responsabilité pour l’Association nationale de supports, arguant que ces quatre matchs allaient "drainer des affluences très importantes » et qu’il était trop tard pour chambouler leur encadrement". Mis au courant vendredi de l’interdiction, Toulouse s’était montré déçu du manque de dialogue. "Conscient des événements dramatiques récents qui émaillent le football français, le Toulouse Football Club reconnaît la nécessité d'une rigueur exemplaire quant aux conditions d'organisation des évènements sportifs. Néanmoins, malgré ce contexte, nous regrettons le manque de dialogue avec les autorités compétentes chargées de l'organisation et de la sécurité relatives à la rencontre."