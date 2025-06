OL Académie : les U16 terminent 12es en Guadeloupe

Éliminés dès la phase de poule, les U16 de l'OL n'ont pas brillé en Guadeloupe. Les joueurs de Martin Fabre ont terminé à la 12e place après deux autres défaites en phase de classement.

C'est un tournoi à oublier. Tenants du titre après leur sacre en juin 2024, les U16 de l'OL n'ont pas réussi à faire coup double en 2025 en Guadeloupe. Avec une préparation compliquée avec la mise à l'écart d'Amaury Barlet, en fin de contrat et qui ne sera pas conservé, et une arrivée le mercredi, veille du début du tournoi, les Lyonnais n'ont pas répondu aux attentes pour le tournoi international U16 dans l'archipel. Privés de Kenan Doganay et Kylian Negri, retenus avec les U16 français, d'Adil Hamdani blessé en mai, mais aussi Issiaga Soumah, les joueurs de Martin Fabre ont fait figuration en Guadeloupe.

Lens vainqueur de Monaco en finale

Après un nul et une victoire pour commencer, l'OL a perdu contre Torcy et n'est donc pas sorti des poules. Des matchs de classement restaient malgré tout à jouer pour tenter de finir de la meilleure des manières. Seulement, le séjour guadeloupéen n'a clairement pas pris. Battue par le CERFA vendredi (2-0), la formation lyonnaise s'est inclinée une deuxième fois de suite contre Nouvelle Grande Terre, qu'elle avait battue en poule, samedi (2-1). Une défaite qui place donc l'OL à la 12e place de ce tournoi, remporté par Lens face à Monaco.