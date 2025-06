Dans le viseur de l’OL, Danilo et Matt Turner doivent attendre que la DNCG lève les sanctions à l’encontre du club lyonnais. Dans le même temps, l’arrivée des deux joueurs dépendrait également de celles d’Igor Jesus et Jair à Nottingham Forest.

L’OL va-t-il enfin être libre de ses mouvements ? C’est la question que tout le monde se pose dans l’attente du passage devant la DNCG, mardi prochain. Interdit de recrutement durant l’hiver, le club lyonnais a aussi eu le droit à une relégation à titre conservatoire en Ligue 2. Tous ces feux rouges, les dirigeants rhodaniens espèrent bien les lever dans les prochains jours afin d’avoir la possibilité de rester compétitifs. Avec le départ de Rayan Cherki et ceux d’Alexandre Lacazette et très certainement Nicolas Tagliafico, l’OL s’est clairement affaibli et ne peut se permettre d’être pieds et poings liés durant l’été. Toute une famille reste donc suspendue à la décision de la DNCG, tout comme les potentielles futures recrues. La cellule de recrutement aurait déjà avancé sur pas mal de dossiers comme Afonso Moreira mais aussi Danilo et Matt Turner.

Jair ne voudrait plus quitter Botafogo

Tous ces joueurs sont, pour le moment, en stand-by, mais un autre point pourrait compliquer la venue des deux éléments de Nottingham Forest, d’après The Telegraph. Le quotidien anglais assure que la venue entre Rhône et Saône du milieu et du gardien dépend de celle d’Igor Jesus et Jair du côté de Forest. Or, ces dernières heures, la presse brésilienne avance que le jeune défenseur brésilien aurait annoncé à John Textor son intention de faire une saison supplémentaire à Botafogo. De quoi tout remettre en cause entre le patron d’Eagle Football et son grand ami d’affaires Evangelos Marinakis ?