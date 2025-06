Ancien défenseur de l'OL, Sébastien Faure se plaît au sein du FC Limonest Dardilly Saint-Didier, fraîchement promu en National 2.

Sébastien Faure est un pur produit du centre de formation de l'Olympique lyonnais. Né à Lyon, il dispute un seul match officiel avec le club rhodanien, le 11 novembre 2008 face au FC Metz en Coupe de la Ligue (défaire 3-1). Il enregistre tout de même 41 rencontres avec l'équipe réserve entre 2010 et 2012.

Par la suite, il prend le chemin de l'Écosse et des Glasgow Rangers où il va évoluer jusqu'en 2015 (64 matchs). Après quoi, il fait son retour dans la région lyonnaise au Goal FC (2016-2022, 95 matchs), puis au FC Limonest Dardilly Saint-Didier avec lequel il a pris part à 55 rencontres depuis son arrivée.

Une belle histoire avec Limonest

Titularisé à 7 reprises en 11 apparitions cette saison, Sébastien Faure va retrouver le championnat de National 2, au sein duquel il a déjà évolué avec le Goal FC et la réserve lyonnaise auparavant. En effet, son équipe du FC Limonest Dardilly Saint-Didier a terminé à la première place de son groupe en National 3, synonyme de montée en National 2. Bilan de la saison : 15 victoires, 5 nuls et 6 défaites en 26 matchs.

Et le joueur formé à l’OL évoluera bien avec l’équipe en National 2 la saison prochaine. Sur son compte Instagram, le FC Limonest Dardilly Saint-Didier a annoncé la prolongation de Sébastien Faure. "Il reste... Fort de son expérience du haut niveau et véritable cadre du vestiaire, Seb Faure continuera d’apporter sa rigueur, son exigence et sa sérénité au groupe. Un exemple sur et en dehors du terrain, dont la présence sera précieuse pour porter haut les couleurs du club en N2. En route pour la N2", peut-on lire dans le message publié par le club.