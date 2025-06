Wendie Renard lors d’OL – Arsenal en Ligue des champions (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Fort d’un accord avec l’UC3, la Chaîne L’Équipe pourra retransmettre un match de Ligue des champions féminin en clair par journée. Le média souhaite privilégier les clubs français comme l’OL Lyonnes.

La saison passée, DAZN avait choisi de passer toute la Ligue des champions en gratuit. Après avoir tenté le pari d’une offre payante et de quelques matchs diffusés gratuitement sur YouTube, la plateforme anglaise avait revu sa stratégie. À partir de la saison prochaine, DAZN passera la main à Disney+ et donc à une offre 100% payante. Toutefois, les supporters de l’OL Lyonnes pourraient bien avoir le droit à quelques matchs européens des Fenottes de façon gratuite. En effet, La chaîne L'Équipe et l'UC3 ont signé un accord de plusieurs saisons pour la diffusion en clair d'une affiche par journée de Ligue des champions féminine.

Un nouveau format de compétition cette saison

Il sera donc possible de voir du foot féminin gratuitement à partir de la rentrée sur la TNT. Avec une affiche par journée, la Chaîne L’Équipe va chercher à prioriser les matchs des clubs français, dont l’OL Lyonnes, demi-finaliste de la dernière édition. Pour rappel, une nouvelle formule va apparaitre à partir de septembre avec une poule unique, comme c’est le cas depuis cette saison dans les compétitions européennes masculines.